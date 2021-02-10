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في أسواق دمشق كيلو المسبحة بـ2700 ليرة

عادات كثيرة وجميلة بدأنا نفقدها نتيجة ارتفاع الأسعار ولعلّ من أهمها طقوس تناول الفول والحمص على موائد الفطور أيام الجمعة والتي بدأت تغيب بسبب ارتفاع أسعارها, حيث وصل سعر كيلو الفول إلى 1700 ليرة, فيما وصل سعر كيلو المسبحة إلى 2600 ليرة أي إن لمّة الأسرة على طاولة الطعام يوم الجمعة باتت تكلف نصف الراتب الشهري, طبعاً بعد إضافة المخللات وزيت الزيتون والبصل والفجل وتتبيلة الفول المدمس وما إلى هنالك من مقبلات اعتاد الناس تناولها مع صحن الفول وهو أمر تعجز عنه الكثير من الأسر ..

وردّ محمد شوربة صاحب محل لبيع الفول والحمص في منطقة البرامكة ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكلفة المواد الداخلة في تركيب المسبحة من طحينة وثوم وليمون إضافة إلى ارتفاع أسعار الحمص وأجور النقل.

وبيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس أن الوزارة تبذل جهودها لضبط أسعار العديد من السلع الغذائية للحد من آثار تقلبات سعر الصرف على أسعار هذه المواد التي تهم الأسرة وتعد رئيسية على موائد السوريين، ولذلك فقد حددت لجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار هذه المواد بما يتناسب وسعر التكلفة وتعد هذه النشرة سارية المفعول مدة 15 يوماً ويعاد النظر فيها من لجنة التسعير وفق التكاليف التي تقدم من أصحاب الفعاليات التجارية.

وأكد أن الوزارة تحرص على وضع هوامش أرباح منطقية وعادلة وغير مجحفة بحق المواطن وبما يتناسب مع التكاليف التي تقدم لها، ولذلك فإن الوزارة تطالب أصحاب الفعاليات التجارية الالتزام بنشرة الأسعار لهذه المواد وعدم تجاوزها، كما تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عمن يقوم بالبيع بسعر زائد عن التسعيرة المقررة.

 



تشرين