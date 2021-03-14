اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "إرهابية" على الحدود مع سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح سوريا ويرسله إلى شمال العراق
الجيش يبدأ حملة نزع الألغام في البادية
الثالث من نوعه هذا الشهر.. رتل عسكري تركي ضخم يدخل سوريا
موسكو ودمشق: السلطات الكردية فقدت السيطرة على الوضع في مخيم الهول
"وول ستريت جورنال": إسرائيل هاجمت 12 ناقلة نفط إيرانية منذ 2019
ومازال الكتاب مرفوعا على أسنة الرماح
قسد تدعي تدريب الأمريكيين لعناصرها على الـ “آباتشي”
قسد تطلق “النفير العام” وتهدد بـ “إلزامية تجنيد النساء”
جندتهم تركيا للقتال إلى جانبها.. أكثر من 200 طفل سوري عالقون في ليبيا
تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة الشدادي تضم راجمات صواريخ
الجيش يدمر سيارة بما فيها من “دوا عش” في البادية
الطيران الحربي يمسح البادية الشرقية حتى الحدود العراقية
42 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق تعبر إلى العراق
استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.. انفجار لغم بسيارتين

فورد وجيفري: لا سياسة شاملة لبايدن في سوريا والعقوبات لن تؤدي إلى شيء !

كشف المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، والسفير الأمريكي السابق لدى دمشق، روبرت فورد، عن رؤيتهما للدور المرتقب للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، في سوريا.

"جيفري" وخلال منتدى عقده معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" عبر تقنية الفيديو، قال إن «إدارة بايدن ليس لديها حتى الآن سياسة شاملة تجاه سوريا»، وأن «أن الإدارة الأمريكية تميل في المدى المتوسط ​​والبعيد، إلى "التركيز على تنظيم (الدولة) وسياسة اللاجئين لأن هذه هي الأشياء التي يمكن للولايات المتحدة القيام بها بشكل فعال».

وأوضح جيفري أن «المشكلة تكمن في أن كلا المسألتين تظلان مظهرين للأزمة الكامنة، لذا سيكون من الصعب حلّهما بمعزل عن معالجة الأسباب الجوهرية».

بدوره، قال فورد إن «الولايات المتحدة بحاجة إلى التراجع والتفكير في ماهية مصالح أمنها القومي الأساسية، وأن احتواء تنظيم الدولة هو مصلحة أساسية، ولدى أمريكا أيضاً مصلحة أخلاقية وربما أمنية قومية في مساعدة اللاجئين».

ورأى فورد، أن «الوضع العسكري قد تطور لدرجة أن عكسه يتطلب استثمارات ضخمة، وليس هناك شهية لذلك وأن العقوبات لن تؤدي إلى أي شيء أيضاً» قائلاً: «أنا أتفق مع هدف العقوبات، لكني أشك في أنها الأداة الصحيحة».