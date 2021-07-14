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فوج إطفاء حماة يخمد سبعة حرائق في يوم واحد

قال العقيد ثائر حسن قائد فوج إطفاء حماة إن وحدات الإطفاء في المدينة و المناطق التابعة لها أخمدت سبعة حرائق في يوم واحد.

وأضاف الحسن أن الحرائق تركزت على حرائق الأعشاب حيث تم إخماد حريق أعشاب بالقرب من معمل البورسلان و حريق اعشاب بالقرب من المصافي.

وتابع “تم إخماد حريق اعشاب و شجر زيتون بالقرب من مفرق قمحانة مقابل كازية الوزير بالإضافة إلى إخماد حريق أشجار زيتون في الخالدية و حريق أعشاب في الحديقة العامة بمدينة السلمية “.

ولفت الحسن إلى أنه تم إخماد حريق اندلع بسيارة في مدينة السلمية و حريق آخر ناتج عن تسريب غاز في أحد المنازل بغربي المشتل .

ونوه الحسن إلى أنه لم يتم تسجل أية أضرار بشرية و اقتصرت الاضرار على المادية في بعض الحرائق 

 


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