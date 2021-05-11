إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضبط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
الخارجية: ما يجري في القدس "عدوان وقح" يستدعي مساءلة إسرائيل
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية
المركزي : يوجد كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية
بعد السماح لشركتي صرافة بيع القطع الأجنبي غرفة تجارة دمشق تدعو الصناعيين والتجار إلى وقف شراء الدولار
البرلمان الدنماركي يصوت لإعادة اللاجئين السوريين الى سوريا
الأحزاب العربية: المقدمات والنتائج والحلول
بايدن يمدد عاماً إضافياً "حالة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بسوريا
روسيا قلقة من التحركات الأميركية شرقي سوريا
أول تعليق سوري على المحادثات مع السعودية
مروحية إسرائيلية تهاجم إحدى نقاط الجيش
نموذج التحويلات في سوريا وضرورة إعادة التوزيع الاجتماعيّ
مع غياب أي تصريح رسمي.. “الغارديان” تكشف تفاصيل زيارة الوفد السعودي إلى دمشق
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه مناطق الحفة ومصياف

فوج إطفاء القنيطرة يخمد حريقين في أراض رعوية وحراجية

أخمد عناصر فوج الإطفاء ودائرة الحراج في مديرية الزراعة بالقنيطرة حريقين نشبا في أراض رعوية وموقع للأشجار الحراجية.

وأوضح قائد فوج إطفاء القنيطرة العقيد فراس سمارة لوكالة سانا أن عناصر وآليات الفوج بجاهزية تامة للتدخل السريع لإخماد أي حريق وخاصة في هذه الفترة من العام داعياً الأهالي والمزارعين إلى عدم إشعال مخلفات المحاصيل الزراعية والأشجار اليابسة بالقرب من الأراضي الزراعية والاتصال الفوري على الأرقام المجانية للإبلاغ عن أي حريق قبل انتشاره وتوسعه مبيناً أنه تم إخماد تسعة حرائق خلال  الشهر الجاري.

بدوره أشار مدير زراعة القنيطرة المهندس أحمد ذيب إلى أنه تمت السيطرة على الحريقين حيث وقع الأول ضمن أراض رعوية بمساحة 10 دونمات والثاني بمساحة 40 دونماً في موقع حراج كوم محيرس واقتصرت الأضرار على الأعشاب والنباتات الرعوية.