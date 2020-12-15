فوائد الشمدر في خفض ضغط الدم



يمتاز الشمندر بأنه يعمل على توسعة الأوعية الدموية، بحيث يمكن نقل الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، ناهيك عن أنه يعمل على تحسين الدورة الدموية، مما يقلل من ضغط الدم.



ويُنصح بشرب كوب من عصير الشمندر يومياً لخفض ضغط الدم.



فوائد الشمندر في الحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب



يحتوي الشمندر على الكثير من البيتين وحمض الفوليك، وهما عنصران يؤديان إلى خفض الكولسترول السيئ في الدم، وهو ما يؤمن الوقاية من أمراض القلب والشرايين، ويحمي صحة القلب.

فوائد الشمندر في تعزيز القدرة على التحمل



إنّ المواد الموجودة في الشمندر تعمل على تعزيز القدرة على التحمل، وقد أكدت دراسات عديدة هذا التأثير الإيجابي.



فوائد الشمندر للجهاز الهضمي



لأنه يحتوي على السيلولوز، فإنَّ الشمندر يعزز حركة الأمعاء، كما أنّ استهلاك عصير الشمندر بشكل منتظم، يساعد أيضاً على معالجة مشكلة الإمساك المزمن.



فوائد الشمندر في تحسين وظائف الدماغ



يساعد أكسيد النيتريك الموجود في الشمندر على توسعة الأوعية الدموية والموجودة كذلك بالدماغ، وتظهر هذه الميزة خصوصاً لدى كبار السن، من هنا يمكن القول إنَّ الشمندر يعمل كمحرك للدماغ.



فوائد الشمندر في مكافحة السرطان



يحتوي الشمندر على جلايسين بيتين، وهو مركّب عضوي من عائلة الأحماض الأمينية، ويمتاز بخصائصه المضادّة للسرطان. وقد أثبتت الدراسات أنّ عصير الشمندر يمنع تشكيل المركّبات التي تسبب بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان المعدة.





فوائد الشمندر في الوقاية من الأمراض المزمنة



يحتوي الشمندر على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقي من الجذور الحرّة، التي تسبب الالتهابات وتؤدي إلى أمراض مختلفة، وأبرزها تلك المزمنة.