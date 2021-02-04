فوائد الحبة السوداء لجسمك وبشرتك

حبة البركة أو الحبة السوداء من نباتات البحر الابيض المتوسط ومن أشهرها استخداما في الطب والعلاج منذ القدم. فما هي فوائد الحبة السوداء؟



تحوي الحبة السوداء:



ما يقارب 21 ٪ من مكوناتها بروتين.حوالي 38 ٪ من الكربوهيدرات.ما يقارب 35 ٪ من الدهون و الزيوت النباتية والاحماض الدهنية الاساسية المفيدة، مثل حمض اللينوليك وحمض الأوليك.العديد من المعادن والفيتامينات، مثل: الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين (أ)، وفيتامين B وفيتامين B2، نياسين، وفيتامين C.



وأهم المكونات أو العناصر النشطة فيها هي الزيوت التي تحويها وأشهرها النيجيلون.



فوائد الحبة السوداء



للحبة السوداء العديد من الفوائد الهامة للصحة والجمال، وهذه أبرزها:



1- مضادة للجراثيم والالتهابات



تساعد الحبة السوداء على تقوية المناعة ومحاربة العديد من الامراض، وذلك نتيجة احتوائها على زيت Thymoquinone، والذي يعد مضاد أكسدة قوي جداً.



2- خفض الكوليسترول



وجدت العديد من الأبحاث دوراً كبير للحبة السوداء في خفض الكولسترول السيء في الدم والمساعدة في السيطرة على ضغط الدم وخفض نسبته.



وتبعا لذلك فإن للحبة السوداء (حبة البركة) دور كبير في الوقاية من العديد من مشاكل الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب والشرايين.



3- علاج التهاب الحلق



أظهرت العديد من الأبحاث أن للحبة السوداء دوراً هاماً وفعالاً في معالجة التهابات الحلق واللوز المختلفة، إضافة إلى أن لها خصائص تجعلها تساعد في التخفيف من أعراض الربو.



4- الوقاية من الأشعة



وجد أن الحبة السوداء:



فعالة في الوقاية من أضرار الإشعاعات الخارجية، خاصة التي تسبب تلف خلايا الدماغ.تساعد في معالجة الادمان على المخدرات ومساعدة الجسم في التخلص من السموم.



5- تعزيز الصحة العقلية



أظهرت العديد من الأبحاث أن للحبة السوداء دوراً كبيراً وفعالاً في تحسين الذاكرة وتقويتها.



6- تعزيز صحة الشعر



يلعب زيت الحبة السوداء دوراً كبيراً في تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته ومنع تساقطه.



7- الحفاظ على البشرة



تدخل الحبة السوداء في علاج العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب. واحتواؤها على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية المفيدة مثل اللينوليك يجعلها تساعد في علاج جفاف الجلد.



كما وأنها تساعد على الحفاظ على بشرة شابه حيوية، ومحاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.