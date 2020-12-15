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فلاحو تدمر يزرعون أراضهم بالقمح بعد توقف لثماني سنوات

عاد المزارعون في البيارات الغربية بمنطقة تدمر بريف حمص الشرقي، لزراعة أراضيهم بالقمح، في إطار تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية لزراعة القمح والشعير، بعد عودة الأمان إلى المنطقة وتوقفهم عن زراعتها لثماني سنوات.

و قال مدير الزراعة بحمص المهندس نزيه الرفاعي إنه “بلغت مساحة الأراضي المزروعة بمنطقة تدمر بالقمح نحو 1900 هكتار حتى تاريخه “مشيراً إلى أنه “ما يزال الفلاحون مستمرون بزراعة أراضيهم.”

و أضاف المهندس الرفاعي “جاء ذلك في إطار تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية لزراعة القمح والشعير في الأراضي المروية و يتم تنفيذها، وفقا للظروف و عودة الأهالي و المزارعين إلى أراضيهم”.

و أشار المهندس الرفاعي إلى أنه “بسبب تخريب المحركات و البساتين، تأخرت عودة الزراعات إلى تدمر، حيث يتم حاليا زراعة الأراضي المروية حصراً، بالقمح و مساحة صغيرة من الشعير” .

و بين مدير الزراعة بحمص أنه “تجاوزت الخطة العامة لزراعة القمح 90% في محافظة حمص، و هي زراعة نحو 42 ألف هكتار مروي و بعل “،مشيراً إلى أنه “قبل نهاية العام ستكون منفذة بشكل كامل .

بدوره قال مدير فرع إكثار البذار بحمص المهندس أحمد أحمد لتلفزيون الخبر إنه “تم تسليم 450 طن قمح قاسي لمنطقة البيارات في تدمر، من الكمية المخصصة و التي تبلغ 600 طن بذار قمح”.

و أضاف المهندس اليوسف: “حيث يتم تسليمها للفلاحين عن طريق جمعية تدمر الفلاحية، و ذلك بعد انقطاع استمر لمدة ثماني سنوات، الأمر الذي سيسهم في رفع كميات إنتاج القمح في المحافظة”.

تجدر الإشارة إلى أنه، من المتوقع أن ترتفع نسبة إنتاج القمح في محافظة حمص للموسم القادم، بنسبة أعلى من السنوات الماضية، نظراً لزيادة مساحات الأراضي التي ستزرع بالقمح، مع عودة الأمان إلى كل المناطق الزراعية.