مقتل عناصر من ميليشيا "تحرير الشام" في إدلب برصاص مجهولين
مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي لتقسيم سورية
روسيا تنشر قواتها في الجولان "لمنع أي هجوم إسرائيلي"
عودة أكثر من 390 لاجئاً إلى سورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
الاحتلال التركي يبدأ تفكيك نقطة مراقبة "الصرمان"
"محروقات" ترفع سعر الفيول لترتفع معها أسعار المنتجات الصناعية
العقل رسول الله المستمر فينا
عقب انفجار الدرباسية.. الاحتلال التركي يقصف قرى المدنيين في ريف الحسكة
تجدّد معاناة الحسكة: مليون مدني بلا مياه
مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين شمال سوريا
تركيا تُخلي نقطة مراقبة غرب حلب وتبدأ بتفكيك نقطة جديدة على أوتستراد حلب – دمشق
عشائر شرق الفرات تُعلن توجهها نحو توسيع المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي
القامشلي: 200 شاب ينضمون إلى صفوف القوات الرديفة للجيش
المقداد يتحدث عن تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين التركي والأمريكي
عين عيسى .. اتفاقات هشة هذه بنودها

فلاحو الرقة يطالبون بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي

طالب الفلاحون في الريف الغربي لمحافظة الرقة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي لاستعادة القطاع الزراعي نشاطه المعهود ولا سيما البذار والسماد وإعادة تشغيل وضخ مياه الري وزيادة مخصصات المازوت الزراعي وتفعيل فرع المصرف التعاوني الزراعي في المنطقة. 


وتركزت مطالب الفلاحين والمعنيين بالقطاع الزراعي خلال جولة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا على الريف الغربي لمحافظة الرقة على ضرورة إنشاء مركز أعلاف في المنطقة وتأمين آليات زراعية ومعالجة آفة الباذنجان البري المنتشر بكثرة في الحقول الزراعية لتأثيرها الضار على المحاصيل مع تخصيص أشجار الزيتون بمادة المازوت الزراعي في الموسم المقبل. 


وأعرب وزير الزراعة عن استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة لمعالجة مختلف الصعوبات والمشكلات التي تواجه الفلاحين في الريف الغربي من محافظة الرقة للتوسع في زراعة أراضيهم واستثمارها بالشكل المطلوب مع تأمين مجمل متطلبات ومستلزمات تحسين هذا القطاع بأسرع وقت ممكن.