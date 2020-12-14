فلاحو الرقة يطالبون بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي

طالب الفلاحون في الريف الغربي لمحافظة الرقة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي لاستعادة القطاع الزراعي نشاطه المعهود ولا سيما البذار والسماد وإعادة تشغيل وضخ مياه الري وزيادة مخصصات المازوت الزراعي وتفعيل فرع المصرف التعاوني الزراعي في المنطقة.



وتركزت مطالب الفلاحين والمعنيين بالقطاع الزراعي خلال جولة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا على الريف الغربي لمحافظة الرقة على ضرورة إنشاء مركز أعلاف في المنطقة وتأمين آليات زراعية ومعالجة آفة الباذنجان البري المنتشر بكثرة في الحقول الزراعية لتأثيرها الضار على المحاصيل مع تخصيص أشجار الزيتون بمادة المازوت الزراعي في الموسم المقبل.



وأعرب وزير الزراعة عن استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة لمعالجة مختلف الصعوبات والمشكلات التي تواجه الفلاحين في الريف الغربي من محافظة الرقة للتوسع في زراعة أراضيهم واستثمارها بالشكل المطلوب مع تأمين مجمل متطلبات ومستلزمات تحسين هذا القطاع بأسرع وقت ممكن.