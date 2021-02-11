فصيل “الطليعة المجاهدة” يستهدف القوات التركية في إدلب ويتوعد

استهدف تنظيم يطلق على نفسه اسم “الطليعة المجاهدة” مدرعة عسكرية لقوات الاحتلال التركي، وذلك خلال دورية مشتركة مع القوات الروسية على طريق M4 الدولي قرب مدينة أريحا جنوب إدلب.



ووفق ما نقل ناشطون معارضون فقد بث التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم “الطليعة المجاهدة”، وهي من الجماعات حديثة الظهور في المنطقة، صوراً تُظهر لحظة استهداف عربة الجيش التركي بين أريحا وأورم الجوز في ريف إدلب الجنوبي.



وتوعد التنظيم الجديد بـ “إفشال المشاريع التركية الروسية الخبيثة” مشدداً على أن “القادم أدهى وأمر”.



وفي الثالث من الشهر الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل رقيب في القوات التركية، بهجوم نفذه مسلحون مجهولون بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.



وتصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات ضد القوات التركية في المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” بمحافظة إدلب، وتبنت جماعات “مجهولة” لم تكن معروفة سابقاً معظم تلك الهجمات، ومن بينها مجموعة تطلق على نفسها اسم “خطاب الشيشاني” و”سرية أنصار أبي بكر الصديق” و”عبد الله بن أُنَيس”.