فصائل أنقرة لم تتقدم.. الجيش يفشل هجوماً للمسلحين جنوب إدلب

شهد محور جنوب إدلب اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مسلحين تابعين لفصيل “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعومة من قبل تركيا فجر اليوم السبت.



وقال مصدر ميداني إن مجموعة مسلحة حاولت أمس التقدم باتجاه مواقع تابعة للجيش السوري على محور بلدة الفطاطرة جنوب إدلب لكن وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش تمكنت من كشف هذه المجموعة حيث دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخرين دون تغير بخارطة السيطرة.



وأكد المصدر أنه لا صحة لما تروجه المواقع التابعة للمسلحين حول سيطرتهم على أي نقطة على محور جنوب إدلب.



يشار إلى أن محور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي شهد أول أمس استهداف صاروخي مركز من قبل الجيش السوري أسفر عن تدمير عربة كانت تقوم بنقل مسلحين على محور بلدة خربة الناقوس ما أدى إلى مقتل 8 مسلحين وإصابة 7 آخرين.



باسل شرتوح