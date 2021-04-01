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فصائل أنقرة تستهدف قرى في ريف حلب بالرشاشات الثقيلة

استهدفت المجموعات المسلحة التابعة للقوات التركية مناطق انتشار “الوحدات الكردية” في ريف حلب بالرشاشات الثقيلة، في إطار استمرار حالة التصعيد العسكري التي تشهدها تلك الجبهات.

وأفاد “المرصد” المعارض بأن فصائل أنقرة استهدفت اليوم الخميس، بالرشاشات الثقيلة نقاط تمركز “الوحدات الكردية” على محور عبلة غرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وفي الوقت ذاته استهدفت المجموعات المسلحة التابعة لتركيا بالقذائف الصاروخية قرية مرعناز قرب مدينة إعزاز شمالي حلب.

وشهد محور كفرخاشر في ريف حلب الشمالي، بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، اشتباكات متبادلة بين مسلحي أنقرة، و”الوحدات الكردية” ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.

يشار إلى أن تركيا تشن عدوان على مناطق شمالي شرق سوريا تحت عنوان عملية “نبع السلام” احتلت على إثره العديد من المناطق، حيث شهدت تلك المناطق مؤخراً تصعيداً عسكرياً بعد فترة من الهدوء الحذر التي شهدتها تلك الجبهات، بين “الوحدات الكردية” من جهة والقوات التركية والمجموعات التابعة لها من جهة أخرى.