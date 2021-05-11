فساد في مجلس محافظة اللاذقية.. إلغاء عضوية أحد أعضائه بعد كشفه

صوت مجلس محافظة اللاذقية بالأغلبية على إلغاء العضوية من المجلس لأحد أعضائه على خلفية تجاوزات ومخالفات بناء.



وقال مصدر في محافظة اللاذقية إن قرار التصويت جاء بعد شكاوى عديدة حول مخالفات للبناء في محافظة اللاذقية.



وكان المكتب الصحفي في المحافظة نشر منذ أيام رداً على شكاوى وردت إلى المحافظة تتضمن وجود مخالفات على العقار ١٣٨ في المشروع العاشر، حيث وجه محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم الجهات المعنية الخاصة بالموضوع بالكشف على العقار بمؤازرة من قسم شرطة مجلس المدينة، حيث أظهرت عملية الكشف على العقار وجود محاولة لتحويل قسم من الطابق الأرضي في العقار المذكور إلى تجاري من خلال تركيب أبواب حديدية (سحاب) بشكل مخالف للتسوية والترخيص الممنوحين على العقار.



وأشار إلى أنه تمت مصادرة الأدوات وأبواب السحاب وتنظيم الضبط رقم ٣٧١ تاريخ ٦/٥/٢٠٢١ وإحالة كل من له علاقة من مالك ومتعهد العمل والمهندس المسؤول إلى القضاء المختص وفق أحكام المرسوم 40لعام2012، كما تم ختم العقار بالشمع الأحمر ليصار إلى ضبط ومعالجة كافة المخالفات وذلك وفق التراخيص الممنوحة والتوجيه بإلغاء اي تسوية مخالفة للواقع فوراً.

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