فريق سوري يحرز المركز الأول في البطولة العربية المفتوحة للحساب الذهني

أحرز الفريق السوري من مدينة القامشلي المشارك في البطولة العربية المفتوحة للحساب الذهني التي أقيمت عبر الانترنت في الجزائر المركز الأول بعد منافسة قوية استمرت على مدار أربعة أشهر وشارك فيها أكثر من ألفي طفل من كل الدول العربية.



وحسب مدربة الفريق روضة المكطف فإن الطفل السوري زانا عثمان أحرز المركز الأول في المرحلة النهائية التي شهدت مشاركة خمسة أطفال من الفريق السوري فيما نال أحمد درباس وعانود الكيرط المركز الثالث في المستوى المركب وسعد الخضر وعلياء فيصل صالح المركز الثالث بالمستوى البسيط.



وعبرت المكطف عن سعادتها لحصول الفريق على المركز الأول في البطولة العربية بعد منافسة قوية وطويلة أقيمت على مدار أربعة أشهر وتوجت بإعلان زانا عثمان بطل العرب للحساب الذهني.



بدوره بين مدير مركز الآيلتس محمد مطر أنه نتيجة لإحراز الفريق السوري نتائج متقدمة تم ضم أربعة أطفال من الفريق السوري ليشاركوا في “فريق الدول العربية للحساب الذهني” المكون من 12 طفلاً والذي سيشارك في بطولات عالمية.



وسبق لفريق من مدينة القامشلي المشاركة في البطولة العربية للحساب الذهني التي أقيمت في مصر نهاية العام الماضي وأحرز فيها المركز الثاني.