فرقاطة "الأميرال إيسن" الروسية تجري تدريبات في البحر الأسود تزامنا مع وجود مدمرة أمريكية

أكد أسطول البحر الأسود الروسي أن فرقاطة "الأميرال إيسن" التابعة له، أجرت مناورات على تغطية السفن الروسية في شبه جزيرة القرم من التعرض لضربة جوية من العدو المفترض.



وورد في بيان صدر عن الأسطول، أن "التدريبات أخذت بالاعتبار المدمرة الأمريكية "بورتر" المسلحة بصواريخ كروز، وسفينة القيادة الأمريكية "ماونت ويتني" عند مدخل البحر الأسود، فيما قامت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود الروسي".



ووفقا لخطة التدريبات، "تلقى مركز التحكم في أسطول البحر الأسود بيانات حول إقلاع مجموعة من طائرات العدو المفترض باتجاه شبه جزيرة القرم، وتم تدميرها قبل شروعها في القتال".



من جهته، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دخول سفينة القيادة البحرية الأمريكية البحر الأسود، قائلا: "ها هم دخلوا.. يمكننا مشاهدتهم بالمنظار، أو عبر حدقات التصويب في منظوماتنا الدفاعية".



وتعتبر "الأميرال إيسن" الفرقاطة الثانية من مشروع 11356R في خدمة أسطول البحر الأسود الروسي.



وتتبع لمجموعة سفن السطح الثلاثين، ومزودة بأسلحة هجومية فتاكة، وتحمل صواريخ كاليبر المجنحة، وستتزود بصواريخ أونيكس وتسركون فرط الصوتية المعلن عنها مؤخرا.