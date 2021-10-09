فرق الإطفاء تواجه صعوبات في إخماد الحرائق في اللاذقية

واجهت فرق الإطفاء يوم أمس صعوبة في عمليات إخماد الحريق بأراضي رويسة حبيب بين ساقية الكرت والكرت بريف اللاذقية الشمالي، ذلك نتيجة وجود جروف صخرية مرتفعة تعيق حركة الآليات والأفراد، إضافة إلى انفجار بعض الألغام والقذائف غير المتفجرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وتمت السيطرة على أكثر من 70% من جبهة النار، ويتم شق بعض الطرقات لتأمين وصول آليات الإطفاء والتعامل مع الحريق



وألقت شرطة ناحية كنسبا القبض على المتسبب بالحريق (م. م. ش) الذي أشعل النار في أرضه للتخلص من الأعشاب.