فرق الإطفاء تنجح بإخماد حريق بأحد أنابيب النفط في دير الزور

تمكنت فرق الإطفاء في دير الزور فجر اليوم من إخماد الحريق الذي نشب في أحد أنابيب النفط التابعة لحقل الخراطة بالمحافظة أمس أثناء قيام الورشات بأعمال الصيانة الاعتيادية.



وأشار المهندس حامد خلف رئيس دائرة حقل “ديرو” في الشركة السورية للنفط لوكالة سانا إلى أن العمل يجري حاليا على إصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق لجهة تسوية الموقع واستبدال الوصلات المتضررة وتركيب صمامات جديدة لإعادة الخط كما كان سابقا وإعادة ضخ النفط من حقل الخراطة إلى حقل التيم.



كما لفت إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسلامة لجهة تأمين سيارات الإطفاء والآليات الهندسية لحين انتهاء أعمال الصيانة منوها بالتعاون الذي قدمته مختلف الجهات الخدمية في المحافظة لإخماد الحريق.



وكان الحريق قد نشب أمس أثناء قيام فرق الصيانة في الشركة السورية للنفط بإصلاح نقطة تجميع أنابيب نفطية بين حقلي الخراطة والتيم على محاذاة طريق دير الزور-الميادين من اتجاه البادية.