فرع مكافحة جرائم المعلوماتية: ستتم ملاحقة كل من يشترك بهذه الصفحات

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن فرع “مكافحة الجرائم المعلوماتية” ألقى القبض على شخص متهم بالمشاركة في عمليات غش خلال الامتحانات.



وقال رئيس فرع “مكافحة الجرائم المعلوماتية” العقيد “لؤي شاليش” أنه وبعد عمليات رصد وورود معلومات من وزارة التربية عن وجود صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر الأسئلة الامتحانية وإجاباتها خلال وقت الامتحان ما يشكّل إساءة للعملية الامتحانية.



وفي مقطع مصوّر بثّته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أوضح “شاليش” أن ناشري الأسئلة يعتمدون على شبكات غير سورية في بعض المناطق الحدودية أو بالتواطؤ مع بعض من وصفهم “شاليش” بضعاف النفوس في بعض المراكز الامتحانية.



ويظهر المقطع شخصاً تم إخفاء وجهه يقول أنه قام بإنشاء مجموعات عبر واتساب تخص طلاب الثانوية العام والتاسع وصفحة عبر فيسبوك لمساعدة الطلاب في المناهج الامتحانية، مضيفاً أن مجموعة من الطلاب طلبوا منه عبر واتساب حل بعض الأسئلة أثناء الامتحان فقام بإجابتهم ثم أكّد لهم الإجابات بعد الامتحانات بإرسال حلول للأسئلة من أستاذ مختص.



الشخص المعترف قال أنه لم يكن يتوقع أن يتم كشفه لأنه يستخدم الواتساب المعروف بأنه مشفّر وتصعب مراقبته على حد قوله، مضيفاً أنه تفاجأ بأنه مراقب لهذه الدرجة الشديدة، موجهاً نصيحة للطلاب بالابتعاد عن طلب المساعدة بطرق غير شرعية وأن مصير من يقدّم تلك المساعدة هو السجن وأنه نادم بسبب ما فعل.



العقيد “شاليش” أكّد أن هناك متابعة فنية لرصد هذه الأمور، وأنه ستتم ملاحقة كل من يشترك في تلك الصفحات والمجموعات التي تسيء لسير العملية الامتحانية، مضيفاً أن الملاحقة ستستمر حتى بعد انتهاء فترة الامتحانات.