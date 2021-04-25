فرع مكافحة المخدرات في دمشق يلقي القبض على شخصين ويصادر (3600) حبة كبتاغون مخدرة

في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها في محافظة دمشق وريفها ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على شخصين أثناء حيازتهما وترويجهما كمية / 3.600/ ثلاثة آلاف وستمائة حبة مخدرة نوع كبتاغون و/ 500 / خمسمائة غرام من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها.



تم مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .