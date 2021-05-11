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فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق يلقي القبض على خمسة اشخاص من مروجي وتجار المخدرات

بناءً على المعلومات الواردة الى فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق حول وجود شخصين بمحلة المليحا يعملان بمجال تجارة وترويج المخدرات و بالمتابعة و المراقبة وبنصب الكمين اللازم لهما تم إلقاء القبض عليهما ومصادرة منهما كمية كيلو و ستمائة غرام حشيش مخدر و بالتحقيق معهما اعترفا بأن مصدرهما للحشيش المخدر شخص مقيم بمحلة جرمانا - حي الروضة تم القاء القبض عليه بدلالتهما ضمن منزله ومصادرة منه كمية سبعمائة غرام حشيش مخدر كما واعترف الاخير أيضاً أن  مصدره والذي يقوم بتزويده بالمخدرات هو شخص مقيم بمحلة جرمانا - حي كرم صمادي و تم بدلالته القاء القبض عليه وبرفقته شخص آخر ومصادرة من ضمن منزله كمية ثلاثة عشر كيلو و سبعمائة غرام حشيش مخدر بالإضافة الى كمية سبعة عشر ألف حبة نوع كبتاغون مخدرة و ستمائة وعشرة حبات نوع بيوغابلين مخدرة.

تم سوق المقبوض عليهم الى مركز الفرع مع المواد المخدرة المصادرة وتم حجز دراجتين ناريتين والتحقيقات جارية معهم لكشف باقي المتورطين وسيتم تقديمهم الى القضاء المختص حين الانتهاء من التحقيق اصولاً.

 


وزارة الداخلية السورية