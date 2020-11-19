فرع مرور حماة يقوم بضبط (٥٦) سيارة مذاع البحث عنها

في إطار الجهود المستمرة والحثيثة التي تقوم بها دوريات فرع المرور في حماة لكشف وضبط السيارات المسروقة والمزورة والمذاع البحث عنها لأسباب مختلفة، تمكن فرع المرور من حجز (٢٧) سيارة مخالفة وقام بضبط / 56/ سيارة مذاع البحث عنها، وتوقيف سائقيها وتقديمهم إلى القضاء .



ومنذ بداية عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخه قام فرع مرور حماة بتنظيم العديد من مخالفات أحكام قانون السير والمركبات، حيث بلغ عددها (١٢٧٩)، وهي على الشكل التالي:



* (١١١٤) مخالفة حجب رؤية(فيميه)



* (٣٢) مخالفة تشويه لوحات



* (٣٣) مخالفة سيارة بدون لوحات



* (١٧) مخالفة تزوير



ومازالت دوريات فرع المرور في حماة مستمرة في عملها لكشف وضبط جميع السيارات المخالفة.





وزارة الداخلية السورية



