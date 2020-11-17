فرص تشكيل الحكومة اللبنانية "منعدمة"

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مسار تشكيل الحكومة اللبنانية المكلف بتأليفها سعد الحريري، مشيرة إلى "وجود دور أمريكي معطل" أمام تشكيلها.



وقالت الصحيفة إن كل الإشارات والمعلومات تشير الى أن "فرص تأليف الحكومة منعدمة"، وخاصة بعد لقاء سعد الحريري مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، التي رفضت مشاركة حزب الله فيها، مباشرة أو عبر ما يسنى بالاختصاصيين.



وترى الصحيفة أن الحريري شرّع الباب أمام باب الانهيار على وسعه، رغم التفاؤل الذي بدا في الأسبوع للتأليف، وذلك بعد رهانه على بيان أميركي فرنسي شديد اللهجة يجبر الأطراف على تقديم تنازلات له.



وتشير الصحيفة إلى أن الحريري بات أسير لـ "فرمانات" الإدارة الأمريكية، لا سيما أنه لا يملك شجاعة تجاهلها لتأليف حكومة يراها خدمة لـ "لبنان أولاً"، ومحاولة النهوض من الانهيار الاقتصادي الذي تسبب به الرهان الأول.



وتلفت الصحيفة إلى توجه أمريكي للتشدد في الملف اللبناني، بعد أن تعاملت بعدم اكتراث به، بسبب أنها وجدت في لبنان من يخضع لها وينفذ عقوباتها بحرفيّة تامة، وهو ما يجعل الحريري ينضم إلى قائمة من أسقطهم، "فلا هو قادر على التأليف، ولا بوسعه الاعتذار".