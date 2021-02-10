فاتورة الهاتف الثابت شهرية وتحصل كل شهرين.. ولا زيادة على الرسوم

صدرت فاتورة الهاتف عن شهري ايلول وتشرين الأول كل على حدة، ودون وجود تفاصيل عن الرسوم المستحقة في كل شهر.



مصدر مطلع بين أن الفاتورة اصبحت تصدر بشكل شهري ولكن حتى الآن يتم التحصيل كل شهرين كما كان معمولاً به سابقا، منوهاً بأنه يتم حالياً التحصيل عن الدورة الخامسة من العام الفائت، مؤكداً أن الرسوم المترتبة على المشترك لم تشهد اي زيادة حتى الآن، مضيفا: الرسم المستحق على فاتورة الدورة اصبح يقسم مناصفة على فاتورة الشهرين.



وأشار إلى وجود نموذج جديد بات تصدر بموجبه الفاتورة بحيث تظهر قيمة الفاتورة للمكالمة الهاتفية والرسوم المترتبة في خانة مقابلة لرقم الهاتف، وفي خانة ثانية باسم خدمات تظهر قيمة خدمات الانترنت.





الوطن