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غوغل تدخل ميزات جديدة على تطبيق "يوتيوب"

أعلنت شركة غوغل أن القائمين على تطبيق "يوتيوب" بدأوا باختبار ميزات جديدة من شأنها جعل التطبيق أكثر فائدة للعديد من المستخدمين.


 ومن بين أبرز الميزات التي سيحصل عليها التطبيق قريبا وفقا للشركة هي ميزة "الإعلانات الصوتية" والتي ستظهر للمستخدمين على شكل مقاطع صوتية مرفقة بصور ثابتة او متحركة. 


وتبعا للخبراء فإن مثل هذا النوع من الإعلانات سيستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على "يوتيوب" بشكل أساسي للاستماع إلى الأغاني والموسيقى ويفضلون عدم مشاهدة الفيديوهات كما هو الحال مع الغالبية العظمى لمستخدمي التطبيق. 


ومن المنتظر أن يحصل "يوتيوب" قريبا أيضا على ما يسمى بـ "قوائم الموسيقى الديناميكية"، والتي تساعد المسوقين على الترويج لمنتجاتهم عبر القنوات الموسيقية المشهورة في التطبيق، والتي يزورها أعداد كبيرة من المستخدمين.


 وكان القائمون على تطبيق "يوتيوب" قد أعلنوا منذ مدة أيضا عن ميزات جديدة وعملية طالت التطبيق مؤخرا، منها ميزة عرض الفيديوهات بوضعية "ملء الشاشة والتي يمكن للمستخدم من خلالها تمرير إصبعه على نافذة الفيديو من الأسفل إلى الأعلى لتظهر الصورة على كامل الشاشة، وتمرير الإصبع من الأعلى إلى الأسفل لتعود الصورة إلى حجمها الطبيعي، إضافة إلى العديد من الميزات التي تخص صانعي المحتوى والفيديوهات. 