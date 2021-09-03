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غواصو القوى البحرية يحرزون المركز الثالث في بطولة جيوش العالم للغوص العميق

فاز فريق الغوص البحري التابع للقوى البحرية في الجيش العربي السوري بالمركز الثالث في بطولة جيوش العالم للغوص العميق الدولية السادسة 2021 التي استضافتها المنطقة البحرية الاستراتيجية الثالثة للجيش الإيراني في ميناء كنارك جنوب شرق إيران.

وحضر حفل التتويج قائد القوات البحرية الإيراني الأدميرال شهرام إيراني حيث أقيمت هذه المسابقات في الفترة من الـ22 من آب إلى الأول من أيلول بمشاركة 100 رياضي من 6 دول بينها سورية.

وقد تقاسم الفريقان الإيراني والروسي المركز الأول لبطولة جيوش العالم للغوص العميق 2021 فيما نال الفريقان الصيني والسوري المركزين الثاني والثالث على التوالي.