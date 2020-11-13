غش وتزوير في ماركات السيراميك.. إغلاق منشأة ومصادرة 3 أطنان من المواد المخالفة

أكد عمران سلاخو، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، تكثيف دوريات الرقابة على مواد البناء، بعد ورود عدة شكاوى للمديرية بوجود مواد مخالفة ومغشوشة يتم تسويقها من قبل ضعاف النفوس من أصحاب الورش والمنشآت الصناعية بالاعتماد على عمليات الغش والتزوير بالماركات وغيرها من أفعال الغش.



وكشف سلاخو، أن دوريات حماية المستهلك التابعة للمديرية، تمكنت من ضبط منشأة لصناعة لواصق السيراميك في منطقة معربا في ريف دمشق، يقوم صاحبها بوضع المادة ضمن أكياس زنة 20 كغ مدون عليها "إنتاج مؤسسة القمة، ريف دمشق، عدرا الصناعية"، وكذلك يقوم بوضعها بعبوات بلاستيكية زنة 20 كغ مدون عليها "شركة الإحسان ريف دمشق، عدرا الصناعية" وبالعودة إلى رقم السجل التجاري تبين أنه عائد لمؤسسة "ع. ق" للصناعة والتجارة الكائنة في عدرا الصناعية. كما تم ضبط كميات من الإسمنت البورتلاند الأبيض مصدره إنتاج مصر منتهي الصلاحية.



وأشار سلاخو إلى تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف "ز. س" لارتكابه جرم استخدام بيانات مزورة ووهمية. إضافة إلى حجز الكمية المضبوطة من المواد (12 كيساً زنة الكيس 20 كغ و140 عبوة زنة 20 كغ لاصق، وضبط 12 كيس من إسمنت بورتلاند منتهي الصلاحية. وبذلك تكون الكميات المصادرة بحدود ثلاثة أطنان من المواد المخالفة. كما أكد إغلاق المنشأة بالشمع الأحمر وإحالة المخالف إلى القضاء المختص.