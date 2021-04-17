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غزة تحت قصف عنيف لليوم الثاني على التوالي

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت غارات عنيفة على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، التي تزامنت مع وقت السحور وفق إفادة مواقع إخبارية فلسطينية.

وقالت المواقع إن طائرات الاستطلاع والمقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في رفح، والبريج وسط القطاع.

ووثّق نشطاء الغارات بمقاطع فيديو، رصدت القصف العنيف الذي تعرض له القطاع، مؤكدين وقوع 7 جرحى من المدنيين جراء القصف، بينهم حالة حرجة.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن غاراته استهدفت عدداً من الأهداف في قطاع غزة، منها منشأة تدريب تابعة لحركة "حماس" وموقعاً لتصنيع قاذفات مضادة للطائرات، ومعملاً لانتاج الباطون للأنفاق، وموقعاً لتخزين الاسلحة، وبنية تحتية، وذلك رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وكانت مقاتلات إسرائيلية قد شنت هجمات على غزة، الليلة قبل الماضية، بعد تقارير أيضاً عن استهداف مستوطنات للاحتلال بصواريخ فلسطينية.