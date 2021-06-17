غرق سفينة شحن تحمل مواد كيميائية قبالة سواحل سريلانكا

أعلنت السلطات السريلانكية اليوم غرق سفينة شحن تحمل مواد كيميائية قبالة سواحل العاصمة كولومبو اليوم وذلك عقب اندلاع النيران فيها لأيام ما أثار المخاوف من كارثة بيئية محتملة.



ونقلت إسوشيتد برس عن مديرة وكالة حماية البيئة البحرية في سريلانكا دارشاني لهاندابورا قولها إن السفينة غرقت اليوم ولا يمكن التصرف بأي شيء حيال ذلك حالياً نظراً لقوة الرياح وارتفاع منسوب الأمواج وخطورة الوضع.



وأكدت “إكس برس فيدرز” الشركة المشغلة للسفينة حادثة الغرق وقالت إن حطام السفينة “إكس برس بيرل” التي ترفع علم سنغافورة غرق وباتت السفينة بشكل كامل في أعماق البحر على عمق 21 متراً.



وتم إرسال فريق إنقاذ إلى المكان للتعامل مع أي انتشار محتمل للحطام أو وجود تسرب للنفط أو للمواد الكيميائية التي كانت على متن السفينة.



وبدأ موسم الرياح الموسمية الشهر الماضي ويستمر حتى أيلول المقبل وحتى ذلك الوقت تم إغلاق المنطقة والتواصل مع شركة لتسيير الأعمال حتى تتم إزالة حطام السفينة.



واندلعت النيران في السفينة في الـ 20 من أيار الماضي بينما كانت ترسو على بعد 18 كيلومتراً شمال غرب كولومبو بانتظار دخول الميناء وتمكنت السلطات من إخماد النيران الأسبوع الماضي وبدأت السفينة منذ ذلك الحين بالغرق.



ورجحت السلطات أن النيران اندلعت جراء شحنة مواد كيميائية كانت تحملها السفينة والتي تضمنت 25 طناً من النترك أسيد إضافة إلى مواد كيميائية أخرى ما تسبب بتلوث الشواطئ القريبة وسط مخاوف من إمكانية تسرب النفط أو المواد الكيميائية المتبقية من السفينة والتسبب بأضرار جسيمة وكارثة بيئية تحدق بالحياة البحرية.