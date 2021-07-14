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غرق ثلاث فتيات في نهر الفرات بدير الزور

غرقت ثلاث فتيات في نهر الفرات بالقرب من جسر المعلق بمدينة ديرالزور حيث تم إنقاذ فتاتين ووفاة الفتاة الثالثة البالغة من العمر (16 عاماً)

وصرح قائد فوج الإطفاء بديرالزور أحمد الصافي: أن فريقاً من الغواصين في فوج الإطفاء بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني تمكنوا من انقاذ فتاتين من أصل ثلاثة فتيات غرقن في نهر الفرات بالقرب من جسر السياسية بمدينة ديرالزور أثناء السباحة في النهر

وبين الصافي: أن عمليات البحث لاتزال مستمرة لانتشال  الفتاة الثالثة والتي تبلغ من العمر ١٦ عاماً

يذكرأن حوادث الغرق في نهر الفرات ازدادت خلال فصل الصيف كان آخرها وفاة الطفل حمادي صلاح الحسن من أهالي مدينة ديرالزور جراء غرقه في نهر الفرات، يوم الجمعة الفائت ، حيث يقيم الطفل مع عائلته النازحة في قرية حمّارالعلي بريف ديرالزور الغربي.


كما غرق الشاب أحمد محمود الجلول البالغ من العمر 16 عام وهو وحيد لذويه أثناء السباحة في نهر الفرات في مدينة ديرالزور