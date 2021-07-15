غرفة عمليات أمنية جديدة في جنوب ليبيا

قررت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية.



وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء 14/7/2021، في بيان، «إنشاء غرفة للعمليات المشتركة بالمنطقة الجنوبية». كما أعلنت تكليف 11 مندوباً من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعضوية الغرفة.



وحدد البيان المهام الموكلة للغرفة، في «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة الجنوبية، وتتبع تحركات الجماعات الإرهابية ومطاردتها، وتأمين إمدادات المنطقة الجنوبية، من الغذاء والدواء، وخطوط نقل الطاقة».