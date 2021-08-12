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غرفة سرية لمخبز ستمرخو باللاذقية

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سامر سوسي  عن ضبط غرفة سرية ملاصقة لمخبز ستمرخو تحوي كميات من الطحين بقصد الاتجار بها بطريقة غير مشروعة.

وبيّن سوسي أنه خلال متابعة عمل الأفران، تم ضبط الغرفة السرية العائدة للمخبز، بقصد الاتجار والمنفعة المادية، مشيراً إلى تسجيل ضبط بحق مستثمر المخبز لحيازة 24 كيساً من الدقيق التمويني بطريقة غير مشروعة، ووجود نقص ضمن مخصصات المخبز اليومية بمقدار كيس من الدقيق، إضافة لعدم التقيد بمواعيد العمل.

من جهة، ثانية، أشار سوسي إلى ضبط معمل مثلجات مخالف في حي قنينص بمدينة اللاذقية، مبيناً أن المعمل ينتج مادة السلاش والبوظة ويبيعها بالجملة من دون مواصفة وبلا ترخيص للمنشأة.

ولفت مدير التموين إلى حجز معدات المعمل وتشميعه، وإحالة المخالف للقضاء بصفة موجوداً.



الوطن 