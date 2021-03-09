غرفة تجارة حلب تطلق مبادرة رد الوفا لبيع المواد الغذائية بسعر التكلفة

إدراكا من شعورها بمسؤوليتها الأخلاقية و الإنسانية للوقوف الى جانب المواطنين في هذه المرحلة الصعبة التي تمر علينا ، يبادر مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ظهر اليوم الإثنين إلى إطلاق مبادرة " رد الوفا " من خلال تقديم المواد و السلع التموينية بسعر التكلفة ( سكر، رز ، سمنة ، زيت ، شاي، طحين، ساردين، برغل، طحينة) .



و في هذا الإطار ستقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بإشراف رئيس غرفة تجارة حلب و عدد من أعضاء المجلس على بيع المواد الغذائية للمستهلك مباشرة بسعر الكلفة وكسر حلقات الوساطة .



و أكد رئيس غرفة تجارة حلب السيد عامر حموي رئيس الغرفة أن مبادرة رد الوفا هي خمس مبادرات لخمسة أشهر متتالية، حيث سيتم بيع المواد الغذائية للمستهلك مباشرة و بسعر التكلفة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.



و لفت إلى استعداد الغرفة الدائم والقوي للاستمرار بهذه المبادرات لتأمين احتياجات جميع المواطنين في حلب بشكل مريح و ميسر .



ستشمل المبادرة في الفترات اللاحقة مواد أخرى، غذائية، منظفات و غيرها، علما أن القسم الأول من المبادرة تم التركيز فيه على المواد الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن ويعتبر التدخل الأكثر إيجابية على مستوى حلب، حيث تم شراء المواد من المصدر الرئيس وبيعه مباشرة الى المستهلك بأسعار ناقصة عن الكلفة.