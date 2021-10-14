غرام الذهب يواصل ارتفاعه في سورية

ارتفع سعر غرام الذهب في سوريا مجدداً اليوم الخميس بمقدار ألفي ليرة، بعد أن سجل أمس الأربعاء سعراً قدره 167 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراطاً.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً صباح اليوم 169 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً الـ 144 ألف و857 ليرة سورية، بعد أن كان 143 ألفاً و143 ليرة سورية للغرام الواحد.



وتصدر جمعية الصياغة بشكل يومي نشرة بأسعار الذهب في الأسواق السورية، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، مع تحمل كامل المسؤولية القانونية حيث ستتخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.



وسبق أن أرجع رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي سبب انخفاض المبيعات إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن في ظل موجات الغلاء التي تضرب كل شيء والأسعار الفالتة من العقال والمنطلقة على هواها في الأسواق.



وتحذر جمعية الصاغة بين الحين والآخر من وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، معممةً على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة.

وكشف رئيس الجمعية في نهاية شهر أيلول الفائت، عن وجود دراسة لإحداث تعديلات على دمغة الذهب المعتمدة في سوريا، بحيث تصبح غير قابلة للتلاعب والتزوير، وسيتم الكشف عنها قريباً.