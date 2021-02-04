غرام الذهب يرتفع 4 آلاف ليرة في الأسواق

ارتفع سعر الذهب في الأسواق اليوم 4000 ليرة سورية بحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق وسجل سعر المبيع 154 ألف ليرة سورية غرام عيار 21، والشراء 153500 ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 مبيع 132000 ليرة، وشراء 131500 ليرة.



ارتفاع أسعار الذهب جاء بعد استقرار سعره في الأسواق خلال 12 يوماً الماضية على سعر 150 ألف ليرة وفي وقت انخفضت أسعار الذهب عالمياً في تداولات اليوم وسجل المؤشر انخفاضاً اليوم وبلغ سعر الأونصة عالميا 1834.00 دولار أميركي.



ونتيجة عدم التزام الصاغة بالنشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية ومحاولة البيع بسعر أعلى للغرام أكثر من 5000 ليرة والشكاوى العديدة من المواطنين تلقت صحيفة «الوطن» العديد منها، والتعليقات على صفحة الجمعية تؤكد أيضاً عدم التزام الصاغة بسعر الجمعية إذ عممت الجمعية الحرفية على الصاغة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، وأي بيع بسعر أعلى من سعر الجمعية يعتبر مخالفة تستوجب إغلاق المحل، كما حذرت الجمعية من بيع ذهب كسر مستعمل لأي شخص حرفي تحت طائلة المسؤولية وكل مواطن يقوم ببيع ذهب كسر يتحمل المسؤولية القانونية.



ودعت جمعية الصاغة المواطنين إلى عدم بيع وشراء الذهب المحروق حرصاً على مصلحة المواطنين حتى لا يكون هناك أي تعرض للغبن بسبب هذا الذهب.





الوطن