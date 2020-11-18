غرام الذهب يتجاوز الـ 142 ألف ل.س.

ارتفع سعر غرام الذهب في سورية مجدداً اليوم الأربعاء بشكل حاد، إذ ارتفع الغرام عيار 21 قيراط بمقدار ألفي ليرة، بعد أن كان قد سجل البارحة سعراً قدره 142 ألف ليرة سورية.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 142 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 121 ألف و714 ليرة سورية.



وسجلت الأونصة الذهبية السورية اليوم مستوى قياسي جديد لأول مرة في تاريخ الذهب السوري، حيث وصل السعر 5 ملاين و225 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1888 دولاراً.



أما أسعار الليرات الذهبية، فقد ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية أيضاً إلى مستوى هو الأول لها في تاريخ البلاد، حيث سجل مليون و176 ألف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى مليون و227 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و176 ألف ليرة سورية، بينما ارتفعت الليرة الرشادية إلى مليون و176 ألف ليرة سورية.



وارتفع سعر غرام الذهب منذ مطلع عام 2020 الحالي إلى الآن بنسبة 365%، حيث سجل الغرام عيار 21 مطلع العام الحالي 38500 ليرة، في حين وصل اليوم إلى 142 ألف ليرة، مرتفعاً بذلك لأعلى مستوياته في تاريخ البلاد.