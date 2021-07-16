غذائيات ومكياجات منتهية الصلاحية ومصادر مجهولة !

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مكتبة (ن) بالبرامكة بحيازة ورق مجهول المصدر،لا يحوي بطاقة بيان باللغة العربية بكمية 56 كرتونة بسعة خمس ماعون لكل علبة كرتون، وبالسياق نفسه ذكر المهندس عدي شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أنه تم أيضا ضبط مكياجات منتهية الصلاحية في شارع الحمراء محل (ج،ا)



اضافة الى ضبط بقوليات متنوعه مصابة حشريا ومنتهية الصلاحية بتنظيم كفرسوسه بقالية (ك)



اتلفت المواد الفاسدة أصولاً لضمان عدم استخدامها لضررها على المستهلكين وحُررت الضبوط استناداً للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 و أُحيلت للقضاء المختص لاستكمال الإجراء القانونية بحقهم.