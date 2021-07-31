غداً انطلاق مهرجان التسوق (صنع في سورية) بدورته الـ 121 في حماة

يشهد خان رستم باشا الأثري بمدينة حماة غداً انطلاق الدورة الـ 121 من مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية ويستمر حتى الثامن من شهر آب المقبل.



وذكر طلال قلعه جي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أن المهرجان يقام بالتعاون مع محافظة حماة وغرفة صناعتها حيث اتخذت اللجنة المنظمة له كل التحضيرات لإنجاحه وذلك من خلال المشاركة الواسعة والمتنوعة من الشركات الصناعية بما يؤمن احتياجات الزوار من السلع الاستهلاكية المتنوعة بالسعر الأنسب مقارنة مع الأسواق التجارية.



ولفت إلى العروض والحسومات التي ستقدم خلال المهرجان إضافة لإجراء السحوبات على الميداليات الذهبية وعشرات جوائز الترضية.



الجدير بالذكر أن الزيارة الأولى لمهرجان صنع في سورية لمحافظة حماة كانت من خلال إقامة الدورة الـ 54 والتي شهدت إقبالا كبيراً من أهالي المحافظة.



سانا