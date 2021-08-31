العثمانية الجديدة وأخطارها على استقرار الوطن العربي وأوروبا
انهيار مفاوضات درعا: عودة إلى الحسم العسكري
ميليشيا (قسد) تنفذ مداهمات في عدة قرى بريف دير الزور وتختطف عدداً من المدنيين
استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء إرهابي في حماة
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق لبحث مواجهة الإرهاب الاقتصادي
استشهاد شرطي وإصابة اثنين بجروح بقذيفة أطلقها الإرهابيون المتحصنون في درعا البلد
إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة
“التحالف الأمريكي” ينفذ إنزالا جويا ويخطف عدد من المدنيين من دير الزور
الحربي الروسي يتعامل مع بنك أهداف لـ”جبهة النصرة” جنوبي إدلب
تركيا ترفض استقبال المطلوبين الخارجين من درعا في مناطق سيطرة ميليشياتها شمال سوريا
مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم 13 جندياً أميركيّاً في تفجيرات كابول
استكمال اتفاق درعا: «الباصات الخضراء» نحو الشمال
تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً
تعثّر التنفيذ لا ينسف الاتفاق: قمّة بوتين ــ عبد الله تدفع تسوية درعا
ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا

غانتس يلوّح بخطّة بديلة في حال فشل الاتفاق النووي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا العمل على وضع «خطة بديلة» إذا تعثرت المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي الإيراني الجديد.

وحذّر غانتس من أن تصبح إيران دولة نووية، وقال إن ذلك سيفجّر «سباق تسلح دولياً، وستحاول فيه دول أخرى كثيرة في الشرق الأوسط وخارجه الحصول على قنبلة ذرية».

كما أضاف غانتس في حديث إلى المراسلين العسكريين قبل رأس السنة اليهودية، الأسبوع المقبل: «إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتبادلان المعلومات الاستخبارية، وإن التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال يزداد قوة. ونحن نعمل معهم من أجل وضع خطة (ب)، وإثبات أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستبدأ أنشطة أخرى، كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن».

وكان الأخير قد صرّح في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بأن إدارته «مستعدة للجوء الى خيارات أخرى» إذا فشلت المحادثات الدبلوماسية مع إيران.

وفيما لم يحدد غانتس ما يمكن أن تنطوي عليه «الخطة ب»، أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى ضرورة وجود تهديد عسكري حقيقي لردع إيران عن السعي للحصول على أسلحة نووية.