غانتس يلوّح بخطّة بديلة في حال فشل الاتفاق النووي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا العمل على وضع «خطة بديلة» إذا تعثرت المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي الإيراني الجديد.



وحذّر غانتس من أن تصبح إيران دولة نووية، وقال إن ذلك سيفجّر «سباق تسلح دولياً، وستحاول فيه دول أخرى كثيرة في الشرق الأوسط وخارجه الحصول على قنبلة ذرية».



كما أضاف غانتس في حديث إلى المراسلين العسكريين قبل رأس السنة اليهودية، الأسبوع المقبل: «إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتبادلان المعلومات الاستخبارية، وإن التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال يزداد قوة. ونحن نعمل معهم من أجل وضع خطة (ب)، وإثبات أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستبدأ أنشطة أخرى، كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن».



وكان الأخير قد صرّح في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بأن إدارته «مستعدة للجوء الى خيارات أخرى» إذا فشلت المحادثات الدبلوماسية مع إيران.



وفيما لم يحدد غانتس ما يمكن أن تنطوي عليه «الخطة ب»، أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى ضرورة وجود تهديد عسكري حقيقي لردع إيران عن السعي للحصول على أسلحة نووية.