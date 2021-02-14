غارات على مواقع لـ "النصرة" داخل إدلب

كشفت وسائل إعلام روسية، أن الطيران الحربي الروسي عاود لأول مرة منذ عدة أشهر، نشاطه في أجواء مدينة إدلب شمال غرب سوريا عبر 3 غارات ليلية استهدفت قرب منتصف الليل، أحد المواقع الاستراتيجية لتنظيم "جبهة النصرة".



مصدر ميداني قال لوكالة سبوتنيك أن "طائرات الاستطلاع الروسية رصدت هدفاً معادياً بمحيط السجن المركزي على الأطراف الغربية لمدينة إدلب".



وبحسب المعاينة الاستخبارية، تبين أن الموقع عبارة عن غرفة عمليات بديلة تستخدمها "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، كمقر لعقد اجتماعات بمواقيت عشوائية، ما استدعى استجابة سريعة عبر الطيران الحربي التي استهدفت الموقع بـ ٣ غارات جوية، بحسب المصدر.



كما أكد المصدر أن الاستهداف نجح في تحييد وإصابة عدد من قياديي التنظيم ومرافقيهم، دون التمكن من تحديد جنسياتهم حتى اللحظة.