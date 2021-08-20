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غارات جوية روسية على منطقة عين شيب غرب إدلب

شن الطيران الحربي الروسي 3 غارات جوية على أطراف قرية عين شيب غربي مدينة إدلب.

واستهدف الطيران الروسي أطراف منطقة السجن المركزي بالقرب من المدينة والذي تم استهدافه سابقاً بعشرات الغارات الجوية مما أدى إلى تعرضه للتدمير.

كذلك استهدفت قوات الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة قرى خربة الناقوس وتل واسط وقليدين والسرمانية بريف حماة الغربي.

وقالت مصادر اعلامية محلية, إن قوات اجيش السوري استهدفت في ساعات الصباح الأولى بلدة “مشون” بخمس قذائف “كراسنوبول” الموجهة بالليرز.

كما تعرضت بلدة “رويحة” جنوب إدلب، لقصف مدفعي وصاروخي أيضاً.ولا يزال جبل الزاوية، إضافة إلى أرياف حلب وحماة واللاذقية، تشهد تصعيداً عسكرياً، وذلك رغم خضوع المنطقة لاتفاق تركي روسي ينص على وَقْف إطلاق النار فيها.

جدير بالذكر أن قوات الجيش السوري بدأت تعتمد على استخدام قذائف “كراسنوبول” الموجهة عبر الليزر، والتي تصيب أهدافها بدقة عالية بسبب مشاركة الطيران الروسي المسير في عملية التوجيه وتحديد الأهداف.

 

 

وكالات