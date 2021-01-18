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غارات إسرائيلية على غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية صباح اليوم الاثنين منطقة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية في القطاع إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح.
من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على "ورشات لحفر أنفاق" تابعة لحركة "حماس".

وأشار إلى أن الغارات جاءت "ردا على الهجوم الصاروخي من قطاع غزة"، حيث رصد الجيش "إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة أسدود"، مضيفا أن صافرات الإنذار لم تطلق.


وحسب موقع "واينت" الإسرائيلي، فإن الصاروخين أطلقا من بيت حانون، ولم يتم تشغيل نظام "القبة الحديدية" لاعتراضهما لأنه اتضح على الفور أن مسارهما سينتهي بهما إلى البحر، حيث سقطا بالفعل.

 



المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية