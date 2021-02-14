عيد الحب .. اصله هو " مار صابان "

هو عيد آرامي .. عرفه اجدادنا الآراميون من القرن التاسع عشر قبل الميلاد



كلمة مار صابان .. هي من قسمين



القسم الاول ( مار = سيد )



والقسم الثاني ( صابان = الحب والعشق )



وقد جاء في معجم المعاني . الصب = الاشتياق



وكم نسمع في الأغاني كلمة صبابة أي الشوق



نشأ عيد مار صابان في منطقة ( يمحاض ) بالقرب من حلب .. خصصوا اجدادنا الآراميون لهذا العيد يوم بالسنة ..



صنعوا فيه حلواهم التي كانو يتبادلونها بكل الحب .. مصنوعة من مطحون اللوز والسكر وماء زهر الليمون (Marzipan)!!



اشتهرت في حلب ونقلت الى دمشق ولبنان ومع الوقت انتشرت لتعرف اليوم في اسبانيا وفي المغرب .. وربما مناطق اخرى



فهذه من الارض من قبل التاريخ كانت ارض خصبة للحب



كل عيد مار صابان وانتو بخير







