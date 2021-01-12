عون في حديث مسرّب: "سعد الحريري بيكذب.. ليك حظهم اللبنانية"

سرّبت إحدى القنوات اللبنانية حديثاً جرى بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، يتهم فيه عون الحريري بـ "الكذب".



وبينما كانت الكاميرا تلتقط صور اللقاء بين عون ودياب خلال اجتماع المجلس الأعلى لإعلان حالة الطوارئ، للحدّ من انتشار وباء كورونا، التقطت كاميرا قناة الجديد حواراً، يسأل فيه دياب عون عن المرحلة التي وصلت إليها، مفاوضات تأليف الحكومة، ليردّ عون بتكذيب الحريري حول ورقة التأليف.



وجاء الحوار كالتالي: "وضع التأليف كيف صار فخامة الرئيس؟.. فأجابه: ما في تأليف، بيقول عطاني ورقة… عم بكذب.. عامل تصاريح كذب.. وهلق ليك قديش غاب… ليك حظهم اللبنانيين.. وهلق راح عتركيا ما بعرف شو بيأثر.."



وتناقلت وسائل إعلام متابعة المقطع، وأشارت إلى أنه يأتي استكمالاً لتصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي أكد فيها أن "الرئيس سعد الحريري لا يؤتمن، ويضع العصي والشروط أمام تأليف الحكومة".



في المقابل، جاء ردّ الحريري على عون عبر منصة تويتر، وكتب تغريدة مقتبسة من الكتاب المقدس - سفر الحكمة، جاء فيها: "إِن الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكرِ، ولا تحلُ في الجسدِ المسترقِ للخطِية لأَن روح التأْديب القدوس يهرب من الغشِ، ويتحول عنِ الأَفكارِ السفيهة، وينهزِم إِذا حضر الإِثْم".