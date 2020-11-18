عودة 139 لاجئاً سورياً خلال ٢٤ ساعة الماضية.

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سورية، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 140 لاجئا سورياً عادوا إلى سورية، من أراضي لبنان، خلال الـساعات الـ 24 الماضية.وأضاف المركز في بيان نشره، على موقع وزارة الدفاع الروسية أنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد 139 لاجئاً (بينهم 42 امرأة و71 طفلاً) إلى سورية، من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي".



وبحسب الإحصاءات اللبنانية هناك ما يقارب 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان. وخلال مؤتمر عودة اللاجئين الذي استضافته دمشق في الـ11 و12 من تشرين الثاني الجاري، طالب وزيرا الخارجية اللبنانية شربل وهبة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية بوضع حد لمعاناة النازحين في بلدان انتشارهم من دون ربط هذه القضية بالحل السياسي للأزمة السورية والتنسيق مع الدولة السورية، في مجال تأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين، مذكرين بأن لبنان يمر في أزمة اقتصادية خطيرة، ما عاد قادراً معها على تحمل عبء اللجوء.



وقال الوزير مشرفية في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية، "إنه ومنذ بداية الأزمة، استضاف لبنان عدداً كبيراً من الأشقاء السوريين، وهو شكّل رقماً قياسياً نسبة إلى مساحته وعدد سكانه، حيث شكّل النازحون السوريون أكثر من ثلث إجمالي عدد سكان لبنان".



منبهاً إلى ما يقاسيه لبنان اليوم، وهو يعيش على وقع أزمات اقتصادية- مالية واجتماعية متراكمة، وجاءت أزمة كوفيد -19 وانفجار بيروت المروّع ليعمّقا هذه الأزمات المتراكمة، ويفاقما حدة الفقر والعوز حيث بات أكثر من 60% من اللبنانيين و80% من النازحين يعيشون تحت خط الفقر.



وكشف مشرفية أن الأكلاف المباشرة وغير المباشرة للنزوح منذ 9 سنوات تقدر بأكثر من 40 مليار دولار نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمواد المدعومة، والبنى التحتية وفرص العمل، ما يشكّل حملاً إضافياً مثقلاً، أضعف من قدرة الصمود، حيث كانت الحاجات دائما أكثر من الدعم الذي تلقّاه لبنان من المجتمع الدولي بإجمالي 8.78 مليار دولار على مدار سنوات الأزمة.



وقال "انطلاقاً من مصلحة لبنان العليا، ومن حق النازحين المقدّس في العودة إلى وطنهم، والذين أعرب 89% منهم عن ذلك حسب إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتأكيداً على أهمية التنسيق مع الدولة السورية لتحقيق العودة في إطار من التعاون الدولي، أقررنا في الحكومة اللبنانية خطة وطنية لعودة النازحين الآمنة والكريمة كحل نهائي ومستدام للأزمة في 14 تموز 2020 تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية وضمن خطة لبنان للاستجابة للأزمة".



وأعلنت دمشق في وقت لاحق موافقتها على الخطة التي طرحها لبنان لعودة اللاجئين إلى سورية، والتي ناشد وزير الخارجية اللبناني وهية المجتمع الدولي مساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيقها "خصوصاً وأن الظروف أصبحت مؤاتية لتلك العودة" حسب تأكيده.