عودة صلاة السبت إلى الكنيس اليهودي بالعاصمة البحرينية بعد توقفها 74 سنة

أعلن وزير الخارجية البحريني السابق “خالد بن أحمد آل خليفة”، عودة إقامة صلاة السبت في الكنيس اليهودي العتيق بالعاصمة البحرينية المنامة وذلك لأول مرة منذ 74 عاماً.



ونشر آل خليفة، عبر “تويتر” صوراً تظهر جوانب من عودة الصلاة اليهودية وأرفقها بتعليق قال فيه: “صلاة السبت وتراتيل التوراة تعود إلى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947”.ووصف آل خليفة ذلك الحدث بأنها “لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود وتاريخ يتجدد للتعايش الوطني في مملكتنا الغالية”.



وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، إن هناك تحضيرات جارية لإقامة حفل كبير مع “إسرائيل” في الذكرى الأولى لتطبيع العلاقات بين الجانبين منتصف أيلول المقبل.