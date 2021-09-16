عودة حليب “نان” للأطفال بعد رفع سعرالعلبة ل 12ألف ليرة سورية

كشف محمود شبار نقيب صيادلة اللاذقية تفاصيل حول واقع توفر حليب “نان” للأطفال في الصيدليات، مشيراً إلى أن سعره الرسمي سيصبح 12000 ليرة سورية.



وشهدت البلاد أزمة في توفر حليب الأطفال، في الشهر الفائت، ما فتح سوقاً سوداء لبيع الحليب، بأسعار زائدة عن السعر الرسمي البالغ 9000 ليرة للعلبة.



وقال شبار إنه: “ابتداء من السبت المقبل سيتوافر حليب نان 2 بكميات مفتوحة في الصيدليات، بعد وصول باخرة الصنف، واكتمال إجراءات التخليص والتخزين بالمستودعات”، بحسب تلفزيون “الخبر”.



وتابع شبار: “سيتوافر حليب نان 2 ويمكن للصيدلي طلب الكمية المناسبة له ليبيعها في الصيدلية، فيما حاليا ًحليب نان 1 يوزع على الصيدليات بواقع علبتين لكل صيدلية فقط”.



وأكمل شبار: “من المنتظر وصول كميات من نان 1 قريباً جداً، وقد يوزع بكميات مفتوحة على الصيدليات ابتداء من الأسبوع بعد القادم، فيما يتوافر حالياً صنف s26, بنوعيه 1 و2″.



وأضاف شبار: “سعر علبة نان 2 في الصيدليات سيعتمد رسمياً بقيمة 12 ألف ليرة سورية للعلبة، أما صنف كيكوز فهو غير متوافر حالياً في السوق المحلية”.



وفُقد حليب “نان” للأطفال من الصيدليات في الأسابيع الماضية، ما خلق سوق سوداء للصنف الذي وصل سعره إلى أضعاف في بعض الأحيان.