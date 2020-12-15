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عودة برنامج التقنين الكهربائي في حمص إلى وضعه السابق

أكد مدير عام شركة كهرباء حمص المهندس صالح عمران أنه "عاد برنامج التقنين الكهربائي في محافظة حمص إلى وضعه السابق، (4 ساعات قطع، مقابل 2 وصل)، في الريف والمدينة، بعد زيادة مخصصات المحافظة من الكهرباء".

وبين عمران أنه "تم تحسين مخصصات الكهرباء للمحافظة، بحيث أصبح برنامج التقنين، في الريف والمدينة أربع ساعات قطع، مقابل ساعتين وصل".

يذكر أن ساعات التقنين في بعض مناطق محافظة حمص وصلت إلى 7 ساعات قطع مقابل ساعة وصل يومي السبت و الأحد، نتيجة تخفيض مخصصات المحافظة من الكهرباء إلى 180 ميغا.

 

 

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