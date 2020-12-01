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عودة الاحتجاجات إلى شوارع العراق

تدفّق الآلاف إلى مدينة الناصرية في جنوب العراق بعدما قضى مواطن متأثراً بجروحه في صدامات جرت الأسبوع الماضي بين محتجين مناهضين للحكومة ومناصرين للمرجع الديني مقتدى الصدر.

وأوفد رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" مستشار الأمن القومي "قاسم الأعرجي" وعدداً من كبار المسؤولين إلى الناصرية للتحاور مع المحتجين، لكن حالة الغليان مستمرة.وبعد صدامات الأسبوع الماضي فرضت السلطات إغلاقاً في محاولة لوضع حد للتظاهرات في المدينة العراقية الجنوبية، وأقالت قائد شرطة محافظة ذي قار ومركزها الناصرية، وفتحت تحقيقاً في الأحداث.

وكانت الناصرية مركزاً رئيسياً للحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة التي انطلقت في تشرين الأول 2019، وتعتبر أن السلطات فاسدة وغير كفؤة.

وقضى نحو 600 شخص في العراق في أعمال عنف على صلة بالاحتجاجات، من دون محاسبة فعلية للمسؤولين.

وتزامنت أعمال العنف التي سجّلت الأسبوع الماضي مع الذكرى السنوية الأولى للأحداث الدامية التي سجّلت خلال احتجاجات العام 2019 والتي قضى فيها أكثر من ثلاثين شخصاً على جسر الزيتون في الناصرية في 28 تشرين الثاني.