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عودة أهالي قرية الزارة إلى منازلهم بريف حماة

بعد 5 سنوات من تهجيرهم على أيدي التنظيمات الإرهابية عاد أهالي قرية الزارة في ريف حماة الجنوبي إلى بيوتهم بعد أن قامت الجهات المعنية بإعادة تأهيل البنى التحتية التي خربها الإرهابيون وتأمين الخدمات الأساسية للأهالي.

وعبر الأهالي عن شكرهم لمختلف الجهات والمنظمات الداعمة في تأمين عودتهم لقريتهم ومنازلهم بعد تأهيل المرافق الخدمية المتضررة بفعل الإرهاب مؤكدين اصرارهم على المساهمة في إعادة الإعمار والبناء ووقوفهم خلف قائدهم وجيشهم حتى تحرير كامل التراب السوري من دنس الإرهابيين.

يشار إلى أن قرية الزارة التي تحررت من الإرهاب منذ نحو 3 سنوات شهدت حركة نشطة لإعادة تأهيل وصيانة شبكات المياه والكهرباء والطرق إضافة إلى عدد من المنازل في القرية وبالتوازي مع ذلك تم تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للأهالي العائدين.

محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي الذي واكب عودة الأهالي قال في تصريح صحفي إن ” المحافظة تعمل جاهدة لإعادة تأهيل جميع المناطق المحررة من الإرهاب وتأمين الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومراكز صحية وغيرها لضمان عودة كريمة للمواطنين لبيوتهم التي هجرتهم منها التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الماضية”.

 


سانا