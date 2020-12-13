عودة أكثر من 390 لاجئاً إلى سورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سورية، اليوم الأحد، بأن أكثر من 390 لاجئاً سورياً عادوا إلى وطنهم من أراضي لبنان خلال الـساعات الـ 24 الماضية.



ووفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم” جاء في بيان المركز: “تم تسجيل عودة نحو393 لاجئاً (بينهم نساء – 118، وأطفال – 200) إلى سورية من الأراضي اللبنانية عبر نقطتي التفتيش، جديدة يابوس وتل كلخ، ولم يتم تسجيل عودة أي من اللاجئين السوريين من الأردن عبر حاجز نصيب”.



ولفت البيان إلى أنه قامت الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة السورية بعمليات مسح لـ 1.8 هكتار من الأراضي في دوما في ريف دمشق وفي عتمان والنعيم التابعة لمحافظة درعا، كما تم العثور على 16 مادة متفجرة وتدميرها.



وكان أكثر من مليون مدني سوري قد فروا إلى لبنان منذ بداية الحرب في سورية في عام 2011.

واحتضنت العاصمة السورية، دمشق، في 11و 12 من الشهر الفائت مؤتمر لللاجئين، دعت إليه روسيا والحكومة السورية.



وتقول موسكو إن عودة الأمن والاستقرار إلى سورية وإعادة إعمار وتجديد البنية التحتية، تمثل خطوة جوهرية لتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والمشردين السوريين إلى ديارهم.



وتظهر إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين السوريين، وصل في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر، إلى 5.6 مليون لاجئ، بينهم 3.5 مليون في تركيا، ونحو مليون آخرين في لبنان.