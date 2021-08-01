عناصر جنائية الغاب تلقي القبض عدة أشخاص لارتكابهم سرقات مختلفة من ضمنها ( دراجات ، أكبال نحاسية)

بناءً على المعلومات الواردة لمركز الأمن الجنائي بالغاب بإقدام مجهولين على قص وسرقة عدة أكبال كهربائية بقصد حرقها وبيعها ، ومن خلال المتابعة المستمرة والتحري تمكن عناصر جنائية الغاب من إلقاء القبض على المدعوين (هجمان . ج) و(مجد . ف) لإقدامهما على قص وسرقة أربع مسافات لأمراس نحاسية من الشبكات الرئيسية في قرى الروضة والعوينة والسقيلبية بطول ٥٠ متر لكل مسافة وذلك بقصد حرقها واستخراج مادة النحاس التي بداخلها ، إضافة لسرقة عدد من الدراجات النارية في عدد من القرى التابعة لمنطقة الغاب .



كما تمكن عناصر المركز من إلقاء القبض على كل من المدعو (خضر . م) و(سلطانة . م) لقيامهم بسرقة سبعة أطنان من مادة العلف و(٦٠٠ ) ستمائة لتر مازوت من إحدى المداجن وبيعها للمقبوض عليه (هجمان . ج) وشقيقته (علا . ج) ، تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وتقديمهم للقضاء المختص أصولاً .